PRIVEDEN NAPADAČ NA RUSKOG GENERALA: Federalna služba identifikovala i njegove saučesnike

Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB) privela je izvršioca pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

Federalna služba bezbednosti je, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, identifikovala njegove saučesnike.

Neposredni izvršilac bio je državljanin Rusije Ljubomir Korba, koji je priveden uz pomoć partnera iz UAE i predat Rusiji. Njegovi saučesnici bili su državljani Rusije Viktor Vasin i Zinaida Serebricka. Vasin je pritvoren u Moskvi, a Serebricka je otišla u Ukrajinu, saopštio je FSB.

Potraga za organizatorima pokušaja atentata se nastavlja.

Naoružani napadač u petak je pucao na Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi. On je hospitalizovan. Pokrenut je krivični postupak po članovima pokušaja ubistva i ilegalne trgovine vatrenim oružjem.

(Sputnjik)