ŽARKO UDOVIČIĆ: Rakov teši navijače

08. 02. 2026. u 08:00

* Tipuje preostale parove 20. kola najkvalitetnije lige Poljske

MOJ TIP

nedelja, 

POGON – TERMALIKA 1

RAKOV – RADOMJAK 1

Katovice – Viđev Lođ X

ponedeljak, 

Pjast – Visla Plock X2

Pogon je u Lublinu proklizao na prvom stepeniku prvenstvenog nastavka. Po mom mišljenju, to je dobar tim koji će se brzo podići već u narednom okršaju sa Termalikom.

Rakov dočekuje Radomjak, kod svojih navijača samo trijumfom može da se iskupi za poslednji poraz u Visli protiv Plocka.

