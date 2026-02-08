ŽARKO UDOVIČIĆ: Rakov teši navijače
* Tipuje preostale parove 20. kola najkvalitetnije lige Poljske
MOJ TIP
nedelja,
POGON – TERMALIKA 1
RAKOV – RADOMJAK 1
Katovice – Viđev Lođ X
ponedeljak,
Pjast – Visla Plock X2
Pogon je u Lublinu proklizao na prvom stepeniku prvenstvenog nastavka. Po mom mišljenju, to je dobar tim koji će se brzo podići već u narednom okršaju sa Termalikom.
Rakov dočekuje Radomjak, kod svojih navijača samo trijumfom može da se iskupi za poslednji poraz u Visli protiv Plocka.
Preporučujemo
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
08. 02. 2026. u 08:02
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
08. 02. 2026. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
08. 02. 2026. u 07:00
ISEČENO LICE DUŠANA LAJOVIĆA! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju
Najnovije vesti iz tenisa su - dramatične.
07. 02. 2026. u 19:06
HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)
Otkako su navijači Hajduka, Torcida Split, napali kod aerodoroma u Tuzli Zvezdine pristalice iz Republike Srpske, koje su se vraćale iz Švedske, sa meča Lige Evrope protiv Malmea, hrvatski huligani baš i ne spavaju mirno.
07. 02. 2026. u 16:34 >> 17:09
NIKO NA MARAKANI OVO NIJE OČEKIVAO! Evo šta je upravo uradio bivši fudbaler Partizana, a sada trener Novog Pazara
FK Crvena zvezda nastavlja sa pobedama, a nakon što je na Marakani deklasiran Novi Pazar, (privremeni) trener gostujući ekipe Vladimir Bulatović izveo je potez vredan pohvale.
07. 02. 2026. u 18:23
Komentari (0)