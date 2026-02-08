Društvo

SRBIJA PONOVO NA UDARU SNEGA Hitno se oglasio RHMZ: U ovim delovima zemlje najkritičnije

В.Н.

08. 02. 2026. u 07:13

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na visokim planinama će provejavati slab sneg, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Najniža temperatura biće od 1 do 6, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni.

I u Beogradu će ujutru u nižim delovima grada biti magle ili niske oblačnosti. Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.

Najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od 4 do 6, a najviša dnevna oko 11 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, početkom sledeće sedmice u košavskom području uspostavljanje i jačanje jugoistočnog vetra, koji će ponovo dostizati i olujne udare. Od petka slabljenje košave i skretanje vetra na severozapadni pravac.

U ponedeljak umereno oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noči očekuje i u Timočkoj Krajini uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Do kraja perioda česta prolazna naoblačenja sa kišom.

Na planinama, a u Timočkoj Krajini još samo u utorak, povremeno će padati sneg, navodi RHMZ.

