DEČAK (11) PROPAO KROZ LED I POGINUO: Meštani sela pronašli telo deteta
JEDANAESTOGODIŠNjI dečak propao je kroz led na Bajkalskom jezeru u Jakovljevskom okrugu Primorja i poginuo, saopšteno je danas iz regionalnog štaba ruskog Ministarstva za vanredne situacije.
- Jedanaestogodišnji dečak je propao kroz led na Bajkalskom jezeru blizu sela Jakovlevka u Jakovljevskom okrugu - navodi se u izveštaju, prenosi agencija RIA Novosti.
U izveštaju se dodaje da su meštani sela pronašli telo utopljenog deteta nedaleko od mesta nesreće.
(Tanjug)
