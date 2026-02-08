Svet

DEČAK (11) PROPAO KROZ LED I POGINUO: Meštani sela pronašli telo deteta

Ana Đokić

08. 02. 2026. u 07:57

JEDANAESTOGODIŠNjI dečak propao je kroz led na Bajkalskom jezeru u Jakovljevskom okrugu Primorja i poginuo, saopšteno je danas iz regionalnog štaba ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

ДЕЧАК (11) ПРОПАО КРОЗ ЛЕД И ПОГИНУО: Мештани села пронашли тело детета

Foto: Depositphotos

- Jedanaestogodišnji dečak je propao kroz led na Bajkalskom jezeru blizu sela Jakovlevka u Jakovljevskom okrugu - navodi se u izveštaju, prenosi agencija RIA Novosti.

U izveštaju se dodaje da su meštani sela pronašli telo utopljenog deteta nedaleko od mesta nesreće.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Uhapšen osumnjičeni za paljenje automobila u Beogradu | Požar u ulici Marije Bursać

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSI U ŠOKU: Evo šta su uradili njihovoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama! Ovo se ne pamti!

RUSI U ŠOKU: Evo šta su uradili njihovoj zvezdi na Zimskim olimpijskim igrama! Ovo se ne pamti!