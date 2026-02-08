OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Više nema sumnje da je jedan od glavnih ciljeva blokadera, koji će po svemu sudeći biti i prva tačka njihovog blokaderskog programa - ukidanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) kao jedne od stubova srpskog društva, tradicije, snage i jedinstva, ali i svetionika koji je vodio naš narod kroz mnogobrojna iskušenja vekovima unazad.