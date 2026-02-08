TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

08. 02. 2026. u 06:30

REDAKCIJA Tipa vam za danas spremila nekoliko zanimljivih predloga.

Nedelja

12.00 Mega - Spartak ukupan broj poena +169.5 (1.55)

18.00 Gran Kanarija - Baskonija 1 (2.10)
18.00 Trentino - Verona 2 (1.35)

Ukupna kvota: 4.40

