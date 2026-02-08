CRVENO NA RADOST: Ceca Ražnatović održala i treći zaredom veliki koncert na Jahorini - "Prisustvovala publika iz celog regiona" (FOTO)

Poznati

NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je večeras i treći veliki koncert zaredom na Jahorini, čime je zaokružila mini-koncertnu seriju koja je privukla publiku iz celog regiona.

ЦРВЕНО НА РАДОСТ: Цеца Ражнатовић одржала и трећи заредом велики концерт на Јахорини - Присуствовала публика из целог региона (ФОТО)

Foto: Novosti

Ceca se pojavila u upečatljivoj, uskoj dugoj crvenoj haljini sa dubokim dekolteom, koja je savršeno istakla njenu figuru.

Foto: Novosti

Haljina je bila pripijena uz telo, dok se pri dnu blago širila, a pevačica je stajling upotpunila crnim otvorenim štiklama. Kosu je nosila puštenu, sa blagim talasima, dok je celokupan izgled odisao elegancijom.

Foto: Novosti

Publika je s nestrpljenjem čekala njen izlazak na binu, a kada se pojavila, usledio je delirijum i gromoglasan aplauz kakav se ne pamti. Ceca se odmah obratila prisutnima i pozdravila ih toplim rečima:

- Dobro veče svima! Dobrodošli na treću noć mog koncerta, nadam se da su mnogi od vas bili i na prethodnim i da vam je bilo lepo. Večeras obećavam, takođe, sjajno druženje, ovima novima koji su došli, da ćete uživati, neću vam puno pričati, ja sam tu da vam pevam. Idemo odmah jako - rekla je Ceca na samom početku, a onda zapevala svoj veliki hit "Beograd".

Foto: Novosti

Podsetimo, folk diva je i sinoć i preksinoć napravila muzičke spektakle na Jahorini, održavši prva dva koncerta, a večeras je bio treći i završni.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

