NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
17.30 Liverpul - Mančester siti GG&|1+ (1.75)
20.45 PSŽ - Marselj GG&|1+ (1.85)
Ukupna kvota: 4.53
Očekujemo goleadu na meču Liverpula i Sitija, oba tima će igrati na pobedu, raspolažu kvalitetnim napadima uz sumnjive odbrane i zbog toga tipujemo dosta pogodaka.
Bajern dočekuje razigrani Hofenhajm, golova ne bi trebalo manjkati, a uz to dodajemo i duplu šansu na Bavarce da pojačamo kvotu.
Obračuni PSŽ-a i Marselja su tradicionalno zanimljivi, oba rivala imaju kvalitet da postignu veliki broj pogodaka i zbog toga očekujemo goleadu na "Parku prinčeva".
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PEDRO PREDVODI "PLAVCE" DO RUTINSKE POBEDE: Preporod Vulvsa je završen
07. 02. 2026. u 05:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
07. 02. 2026. u 08:00
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
07. 02. 2026. u 11:00
ISEČENO LICE DUŠANA LAJOVIĆA! Drama srpskog tenisera u Čileu na krajnje nesportskom Dejvis kup okršaju
Najnovije vesti iz tenisa su - dramatične.
07. 02. 2026. u 19:06
HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)
Otkako su navijači Hajduka, Torcida Split, napali kod aerodoroma u Tuzli Zvezdine pristalice iz Republike Srpske, koje su se vraćale iz Švedske, sa meča Lige Evrope protiv Malmea, hrvatski huligani baš i ne spavaju mirno.
07. 02. 2026. u 16:34 >> 17:09
NIKO NA MARAKANI OVO NIJE OČEKIVAO! Evo šta je upravo uradio bivši fudbaler Partizana, a sada trener Novog Pazara
FK Crvena zvezda nastavlja sa pobedama, a nakon što je na Marakani deklasiran Novi Pazar, (privremeni) trener gostujući ekipe Vladimir Bulatović izveo je potez vredan pohvale.
07. 02. 2026. u 18:23
Komentari (0)