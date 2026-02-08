Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

08. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

17.30 Liverpul - Mančester siti GG&|1+ (1.75)

17.30 Bajern Minhen - Hofenhajm 1X&|1+&||1+ (1.40)
20.45 PSŽ - Marselj GG&|1+ (1.85)

Ukupna kvota: 4.53

Očekujemo goleadu na meču Liverpula i Sitija, oba tima će igrati na pobedu, raspolažu kvalitetnim napadima uz sumnjive odbrane i zbog toga tipujemo dosta pogodaka.

Bajern dočekuje razigrani Hofenhajm, golova ne bi trebalo manjkati, a uz to dodajemo i duplu šansu na Bavarce da pojačamo kvotu.

Obračuni PSŽ-a i Marselja su tradicionalno zanimljivi, oba rivala imaju kvalitet da postignu veliki broj pogodaka i zbog toga očekujemo goleadu na "Parku prinčeva".

ZDRAVKO MAMIĆ LUDOVAO SA CECOM: Evo šta mu je ona poručila (VIDEO)

