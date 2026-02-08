Panorama

IZBEGAVAJTE NEPOTREBNE TROŠKOVE I RASPRAVE Astro savet za nedelju, 8. februar: Ovim znacima kvadrat Venera-Uran donosi preokrete i iznenađenja

Marina Jungić Milošević, astrolog

08. 02. 2026. u 07:00

VENERA, planeta ljubavi, lepote, novca i umetnosti, 8. februara obrazuje napet aspekt, kvadrat, sa Uranom, planetom preokreta i neočekivanih situacija, koji prelazi preko zvezde Algol, spremajući se da 26. aprila, posle 84 godine konačno uđe u znak Blizanaca..

ИЗБЕГАВАЈТЕ НЕПОТРЕБНЕ ТРОШКОВЕ И РАСПРАВЕ Астро савет за недељу, 8. фебруар: Овим знацима квадрат Венера-Уран доноси преокрете и изненађења

Foto: Profimedia

Venera i Uran su zamenili znake kojima upravljaju, pa Venera gostuje kod Urana, a Uran u Venerinom znaku. I zato je uticaj ovog aspekta još intenzivniji, bez obzira na to što je Uran u znaku svog pada, ali ne treba zaboraviti da je na opasnom Algolu i da su Bik i Vodolija fiksni znaci, pa ni jedan ni drugi neće da popuste . 

Ovaj aspekt donosi svađe i burne rasprave u ljubavi, raskide, razvode, kao i neočekivane finansijske izdatke.  Dan nije preporučljiv za veridbu, venčanje, kupovinu ili prodaju nekretnine, podizanje kredita, jer će se na kraju "balade" sve završiti onako kako najmanje želite. Izbegavajte nepotrebne troškove i pokušajte da budete što racionalniji i da razmišljate hladne glave, jer ćete imati pojačanu želju za trošenjem. Izbegavajte donošenje naglih odluka. Promenite neku naviku, čak i način ishrane, tek da malo "zbunite" Veneru ali i Urana, kako ne bi bilo većih potresa i sukoba... To jesu sitnice, ali mogu da deluju.

Na udaru ovog aspekta su rođeni u trećoj dekadi Bika, Vodolije, Lava i Škorpije.

