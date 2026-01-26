NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
18.30 Al Nasr - Al Tavun 1X&|1+&2+ (1.38)
21.15 Porto - Žil Visente 1&2-6 (1.75)
Ukupna kvota: 4.54
Al Nasr igra otvoreno, napadački, ali često "kiksira" u poslednje vreme i zbog toga predlažemo nešto sigurniji tip.
Everton će se mučiti napadački bez Griliša, dok će Lids biti fokusiran više na odbranu gola nego napadanje tuđeg.
Porto je kvalitetniji rival, igra kod kuće i u svom stilu bi trebao rutinski slaviti.
