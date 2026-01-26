Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

26. 01. 2026. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

18.30 Al Nasr - Al Tavun 1X&|1+&2+ (1.38)

21.00 Everton - Lids NG (1.88)
21.15 Porto - Žil Visente 1&2-6 (1.75)

Ukupna kvota: 4.54

Al Nasr igra otvoreno, napadački, ali često "kiksira" u poslednje vreme i zbog toga predlažemo nešto sigurniji tip.

Everton će se mučiti napadački bez Griliša, dok će Lids biti fokusiran više na odbranu gola nego napadanje tuđeg.

Porto je kvalitetniji rival, igra kod kuće i u svom stilu bi trebao rutinski slaviti.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO SAM POMISLILA - SAD ĆU DA UMREM: Maja Volk o borbi sa rakom - Progutala sam knedlu, a ujutru metastaza je bila ogromna

SAMO SAM POMISLILA - SAD ĆU DA UMREM: Maja Volk o borbi sa rakom - "Progutala sam knedlu, a ujutru metastaza je bila ogromna"