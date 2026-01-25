TVRDO U DERBIJU KOLA: Juve i Napoli će više gledati da zatvore prilaze svom, nego da priprete tuđem golu
STARI rivali sa suprotnih krajeva Italije ponovo se sastaju večeras od 18 časova će Juventus pred punim tribinama "Alijanc stadiona" ugostiti akutelnog šampiona Italije, ekipu Napolija.
Ulog je veliki, jer oba tima pokušavaju da ostanu u trci sa vodećim milanskim klubovima, a razlika na tabeli između večerašnjih rivala iznosi svega četiri boda.
Dolaskom Lučana Spaletija u novembru, Juventus je stabilizovao formu i doživeo samo dva poraza, ali je onaj poslednji u Kaljariju, posle potpune dominacije bez nagrade, praktično sveo njegove šanse za titulu na minimu, pogotovo nakon jučerašnjeg preokreta Intera protiv Pize.
Prioritet "bjankonera" sada je povratak u Ligu šampiona, a samopouzdanje im je podigla pobeda nad Benfikom (2:0) sredinom nedelje, kojom su obezbedili nokaut fazu evropskog takmičenja.
Na domaćem terenu Juventus je izuzetno čvrst, nije poražen još od marta prošle godine, a jedan je od samo dva tima u ligi bez poraza kod kuće ove sezone.
Ipak, Napoli je u prvom delu sezone slavio 2:1 na "Maradoni", a Juventus je dobio samo jedan od poslednjih devet ligaških duela sa Napolitancima.
Ekipa Antonija Kontea, iako je osvojila Superkup, u prvenstvu je usporila ritam. Tri uzastopna remija prekinuta su tesnom pobedom nad Sasuolom, ali je "iks" sa desetkovanim Kopenhagenom u Ligi šampiona ozbiljno zakomplikovao evropske planove i izazvao reakciju Kontea nakon meča koji je kritikovao svoje igrače.
Napoli je neporažen u devet mečeva u svim takmičenjima, ali forma na strani nije impresivna.
Juventus će biti oslabljen neigranjem Vlahovića i Ruganija, dok Napoli dolazi bez nekoliko važnih igrača, među kojima su Neres i De Brujne.
Ipak, Kenan Jildiz i Rasmus Hojlund ostaju glavne ofanzivne pretnje, mada fudbalske filozofije Spaletija i Kontea garantuje tvrdu i taktički zahtevnu utakmicu.
