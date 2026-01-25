Tip fudbal

TVRDO U DERBIJU KOLA: Juve i Napoli će više gledati da zatvore prilaze svom, nego da priprete tuđem golu

В.М.

25. 01. 2026. u 07:40

STARI rivali sa suprotnih krajeva Italije ponovo se sastaju večeras od 18 časova će Juventus pred punim tribinama "Alijanc stadiona" ugostiti akutelnog šampiona Italije, ekipu Napolija.

FOTO: Tanjug/AP

Ulog je veliki, jer oba tima pokušavaju da ostanu u trci sa vodećim milanskim klubovima, a razlika na tabeli između večerašnjih rivala iznosi svega četiri boda.

Dolaskom Lučana Spaletija u novembru, Juventus je stabilizovao formu i doživeo samo dva poraza, ali je onaj poslednji u Kaljariju, posle potpune dominacije bez nagrade, praktično sveo njegove šanse za titulu na minimu, pogotovo nakon jučerašnjeg preokreta Intera protiv Pize.

Prioritet "bjankonera" sada je povratak u Ligu šampiona, a samopouzdanje im je podigla pobeda nad Benfikom (2:0) sredinom nedelje, kojom su obezbedili nokaut fazu evropskog takmičenja.

Na domaćem terenu Juventus je izuzetno čvrst, nije poražen još od marta prošle godine, a jedan je od samo dva tima u ligi bez poraza kod kuće ove sezone.

Ipak, Napoli je u prvom delu sezone slavio 2:1 na "Maradoni", a Juventus je dobio samo jedan od poslednjih devet ligaških duela sa Napolitancima.

Ekipa Antonija Kontea, iako je osvojila Superkup, u prvenstvu je usporila ritam. Tri uzastopna remija prekinuta su tesnom pobedom nad Sasuolom, ali je "iks" sa desetkovanim Kopenhagenom u Ligi šampiona ozbiljno zakomplikovao evropske planove i izazvao reakciju Kontea nakon meča koji je kritikovao svoje igrače.

Napoli je neporažen u devet mečeva u svim takmičenjima, ali forma na strani nije impresivna.

Juventus će biti oslabljen neigranjem Vlahovića i Ruganija, dok Napoli dolazi bez nekoliko važnih igrača, među kojima su Neres i De Brujne.

Ipak, Kenan Jildiz i Rasmus Hojlund ostaju glavne ofanzivne pretnje, mada fudbalske filozofije Spaletija i Kontea garantuje tvrdu i taktički zahtevnu utakmicu.

