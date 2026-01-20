3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
Utorak
20.00 Mančester J. U21 - Sporting Lisabon U21 UG 3+ (1.40)
20.45 Stenrir - Kvins park UG 3+ (1.83)
Ukupna kvota: 4.94
