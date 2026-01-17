Tip fudbal

BORBA ZA LIGU ŠAMPIONA: Raspucani "plavci" su puni samopouzdanja pred dolazak Leverkuzena

В.М.

17. 01. 2026. u 08:00

Subotnji duel na "PreZero Areni" (15.30) mogao bi direktno da odluči ko će preuzeti kontrolu u borbi za plasman među prva četiri u Bundesligi. Hofenhajm i Bajer Leverkuzen razdvaja samo jedan bod, a ulog je ogroman kako se sezona približava svojoj ključnoj fazi.

БОРБА ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Распуцани плавци су пуни самопоуздања пред долазак Леверкузена

Foto: Profimedia

Hofenhajm u ovaj meč ulazi pun samopouzdanja nakon impresivne pobede od 5:1 protiv Borusije Menhengladbah. Ekipa Kristijana Ilcera dominirala je već u prvom poluvremenu, stvorila čak osam velikih šansi i potvrdila da se nalazi u sjajnoj napadačkoj formi.

Čak sedam puta u poslednjih deset ligaških mečeva Hofenhajm je postizao tri ili više golova, a sa 34 pogotka nakon 16 kola značajno je efikasniji nego u istoj fazi prošle sezone.

Napredak je vidljiv i u defanzivi – nakon 11 primljenih golova u prvih pet kola, Hofenhajm je u narednih 11 mečeva primio samo deset.

Iako forma u poslednja četiri susreta nije bila savršena, domaćin je poražen samo jednom u prethodnih osam utakmica u svim takmičenjima.

Posebno treba istaći učinak kod kuće, gde Hofenhajm juri šestu uzastopnu ligašku pobedu.

Leverkuzen, s druge strane, dolazi uzdrman posle teškog poraza od Štutgarta (4:1), u meču u kojem je već na poluvremenu gubio sa 4:0. Tim Kaspera Hjulmanda ima problema sa kontinuitetom – izgubio je tri od poslednjih pet bundesligaških utakmica, a u tom periodu uspeo je da sačuva mrežu samo jednom.

Ipak, napadački potencijal nije sporan, pošto su gosti postigli 10 golova u poslednjih šest ligaških kola.

Na gostovanjima Leverkuzen deluje znatno sigurnije, sa samo dva poraza u 11 mečeva ove sezone, a u poslednjih šest utakmica na strani upisao je čak pet pobeda.

Ipak, Hofenhajm ima psihološku prednost, jer je već slavio protiv ovog rivala u avgustu, prekinuvši niz od pet uzastopnih poraza u međusobnim duelima.

Izostanci postoje na obe strane, ali Hofenhajm može da se osloni na najboljeg strelca Aslanija, dok će gosti morati da krpe odbranu bez Tapsobe.

Sve ukazuje na otvoren i dinamičan duel, sa naglaskom na ofanzivu.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1.43)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ĐURICA ZNA ŠEMU: Tri za tri (VIDEO)
TIP

0 0

ĐURICA ZNA ŠEMU: "Tri za tri" (VIDEO)

"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.

17. 01. 2026. u 06:00

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva