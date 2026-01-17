BORBA ZA LIGU ŠAMPIONA: Raspucani "plavci" su puni samopouzdanja pred dolazak Leverkuzena

Subotnji duel na "PreZero Areni" (15.30) mogao bi direktno da odluči ko će preuzeti kontrolu u borbi za plasman među prva četiri u Bundesligi. Hofenhajm i Bajer Leverkuzen razdvaja samo jedan bod, a ulog je ogroman kako se sezona približava svojoj ključnoj fazi.

Foto: Profimedia

Hofenhajm u ovaj meč ulazi pun samopouzdanja nakon impresivne pobede od 5:1 protiv Borusije Menhengladbah. Ekipa Kristijana Ilcera dominirala je već u prvom poluvremenu, stvorila čak osam velikih šansi i potvrdila da se nalazi u sjajnoj napadačkoj formi.

Čak sedam puta u poslednjih deset ligaških mečeva Hofenhajm je postizao tri ili više golova, a sa 34 pogotka nakon 16 kola značajno je efikasniji nego u istoj fazi prošle sezone.

Napredak je vidljiv i u defanzivi – nakon 11 primljenih golova u prvih pet kola, Hofenhajm je u narednih 11 mečeva primio samo deset.

Iako forma u poslednja četiri susreta nije bila savršena, domaćin je poražen samo jednom u prethodnih osam utakmica u svim takmičenjima.

Posebno treba istaći učinak kod kuće, gde Hofenhajm juri šestu uzastopnu ligašku pobedu.

Leverkuzen, s druge strane, dolazi uzdrman posle teškog poraza od Štutgarta (4:1), u meču u kojem je već na poluvremenu gubio sa 4:0. Tim Kaspera Hjulmanda ima problema sa kontinuitetom – izgubio je tri od poslednjih pet bundesligaških utakmica, a u tom periodu uspeo je da sačuva mrežu samo jednom.

Ipak, napadački potencijal nije sporan, pošto su gosti postigli 10 golova u poslednjih šest ligaških kola.

Na gostovanjima Leverkuzen deluje znatno sigurnije, sa samo dva poraza u 11 mečeva ove sezone, a u poslednjih šest utakmica na strani upisao je čak pet pobeda.

Ipak, Hofenhajm ima psihološku prednost, jer je već slavio protiv ovog rivala u avgustu, prekinuvši niz od pet uzastopnih poraza u međusobnim duelima.

Izostanci postoje na obe strane, ali Hofenhajm može da se osloni na najboljeg strelca Aslanija, dok će gosti morati da krpe odbranu bez Tapsobe.

Sve ukazuje na otvoren i dinamičan duel, sa naglaskom na ofanzivu.

