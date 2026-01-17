TIP PREDLAŽE - PREMIJER LIGA ENGLESKE: Liverpulu dosta remija

* Vulvsi nemoćni sa Njukaslom i pred svojim navijačima

FOTO: Tanjug/AP

SUBOTA,

Mančester J. - Mančester S. GG

Čelsi – Brentford 3+

Lids – Fulam 1X

LIVERPUL – BARNLI 1&3+

Sanderlend – Kristal Palas 3+

Totenhem – Vest Hem 1

Notingem – Arsenal 3+

NEDELjA,

VULVS – NjUKASL 2

Aston Vila – Everton X

PONEDELjAK,

Brajton – Bornmut 0-2

Liverpul je zaređao sa remijima, u tri poslednja kola Premijer lige osvojio je isto toliko bodova. Od Barnlija, čija je odbrana jedna od najslabijih u prvenstvu, aktuelni šampion nije mogao da poželi lakšeg protivnika protiv koga će se vratiti pobedničkim navikama.

Njukasl je porazom kod kuće, u prvom meču polufinala Liga kupa od Mančester sitija (0:2), sveo svoje šanse za odbranu trojfa, osvojenog prošle sezone, na minimum. Zato verujemo da će u ovom kolu u ligi visoku cenu da plati „fenjaraš“ Vulvs.