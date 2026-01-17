TIP PREDLAŽE - PREMIJER LIGA ENGLESKE: Liverpulu dosta remija
* Vulvsi nemoćni sa Njukaslom i pred svojim navijačima
SUBOTA,
Mančester J. - Mančester S. GG
Čelsi – Brentford 3+
Lids – Fulam 1X
LIVERPUL – BARNLI 1&3+
Sanderlend – Kristal Palas 3+
Totenhem – Vest Hem 1
Notingem – Arsenal 3+
NEDELjA,
VULVS – NjUKASL 2
Aston Vila – Everton X
PONEDELjAK,
Brajton – Bornmut 0-2
Liverpul je zaređao sa remijima, u tri poslednja kola Premijer lige osvojio je isto toliko bodova. Od Barnlija, čija je odbrana jedna od najslabijih u prvenstvu, aktuelni šampion nije mogao da poželi lakšeg protivnika protiv koga će se vratiti pobedničkim navikama.
Njukasl je porazom kod kuće, u prvom meču polufinala Liga kupa od Mančester sitija (0:2), sveo svoje šanse za odbranu trojfa, osvojenog prošle sezone, na minimum. Zato verujemo da će u ovom kolu u ligi visoku cenu da plati „fenjaraš“ Vulvs.
