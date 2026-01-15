OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Četvrtak
18.45 Herenven - Valvajk GG (1,69)
20.30 Anderleht - Genk GG (1,70)
21.00 Santander - Barselona GG (1,54)
Ukupna kvota: 4,42
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
15. 01. 2026. u 07:37
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
15. 01. 2026. u 06:00 >> 01:26
NOVAK ĐOKOVIĆ SE POVREDIO? Prekinut trening na Australijan openu posle samo 12 minuta?!
NAJBOLjI teniser svih vremena Novak Đoković imao je dva zakazana treninga a navodno je drugi prekinut zbog zdravstvenih problema.
14. 01. 2026. u 16:35
ALBANCI U NEVERICI: Evo šta su "delije" upravo uradile na Kosovu i Metohiji (VIDEO)
Navijaič Crvene zvezde su danas u centru pažnje zbog onoga što su uradili na Kosovu i Metohiji.
14. 01. 2026. u 14:56
ŠOKOVI NA ROD LEJVER ARENI: Odmah ispali i Janik Siner, i Karlos Alkaraz (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
14. 01. 2026. u 13:41
Komentari (0)