VERUJEMO U GOLOVE: Roversi imaju napad sposoban da probije odbranu Flitvuda, ali i odbranu koja poklekne protiv svakog rivala
ZANIMLjIV duel očekuje nas u plej-ofu engleskog Liga trofeja.
Iako je sezona tek na polovini čini se da se Donkaster pomirio sa sudbinom i polako se već sprema za nastup u Ligi dva gde bi sledeće sezone mogao da se takmilči između ostalih ekipa i sa Flitvudom.
Pre dva dana Roversi su ispali iz Ef-Ej kupa, izgubivši, samo na prvi pogled tesno, od Sautemptona koji je već pred kraj prvog poluvremena imao velikih 3:0 da bi u nastavku "sveci" malo sklonili nogu sa gasa i dozvolili domačinu da dođe do dva gola i značajno ublaži poraz.
Flitvud je za to vreme u istom takmičenju pružao solidan otpor Port vejku, ali za nešto više od minimalnog poraza trebalo im je mnogo više od borbenosti i jalovih napada - iako im je očekivani xG bio gotovo kao kod domačina, xG u okvir gola bio je mizernih 0,18.
Ovaj podatak možda bi trebalo da vas odvrati od igranja oba tima daju gol, aki Donaksterova odbrana nije ni iz bliza tako čvrsta kao Port vejlova iako paradoksalno koliko jeste pošto Donkaster stoji iznad Port vejla na tabeli Lige jedan, sa pet bodova više, ali i čak deset primljenih golova više.
NAŠ TIP: 3+ (1,68)
