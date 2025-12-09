"LONDON ZOVE!" Ćavi Simons se probudio, a sa njime i Totenhem, Česima se ne piše dobro u prestonici
JEDAN od fikseva današnjeg programa Premijer lige pronašli smo u Lonodonu gde će od 21.00 Totenhem ugostiti Slaviju Prag.
Nakon serije slabih rezultata i više od mesec dana bez ligaške pobede, Totenhem je prošle nedelje konačno izgledao kako se od njega očekuje. Prvo je osvojio vredan bod na teškom gostovanju Njukaslu (2:2), a zatim je rutinski savladao Brentford u malom gradskom derbiju pred svojim navijačima (2:0).
Glavni razlog za taj trijumf bio je skupo plaćeni Ćavi Simons koji je namestio prvi gol Ričarlisonu, a zatim i sam postavio konačnih 2:0 nakon što je gotovo pola terena pretrčao sa loptom u svojim nogama.
To mu je bio prvi gol u dresu Totenhema, njime je kompletirao sjajnu partiju i navijači se nadaju da će ovaj nastup biti ono što će pokrenuti Holađanina u nastavku sezone.
Kada je Ćavi dolazio, Totenhem je napraio promo klip u kojem Ćavi Simons odgovara na "poziv Totenhema", aludirajući na njegovu proslavu kada postigne gol, a ako bi nas poslušali po zvaničnim društvenim mrežama kluba uz klip njegovog pogotoka protiv Brentforda trebali bi pustiti pesmu čuvenog lokalnog, londonskog pank-rok benda Kleš, "London zove", koja bi mogla postati omiljena navijačima pevaca ukoliko Simons pokaže svoj puni potencijal u belom dresu.
Generalno čitava ekipa je izgledala dobro na tom duelu, bod protiv Njukasla pre toga im je podigao samopouzdanje i čini se da domaćin diže formu što ne odgovara Slaviji koja večeras gostuje u Londonu.
Češki predstavnik nije ostvario nijednu pobedu do sada u Ligi šampiona, odigrao je tri remija i doživeo dva poraza na pet odigranih utakmica, tako da nema veliko samopouzdanje pred današnji susret.
Totenhem je kvalitetnii tim i očekujemo da to pokaže na terenu, a dodatnu veru daje nam to što pobeda "pevcima" gotovo sigurno garantuje plasman u nokaut fazu takmičenja, a ujedno ih i približivaa borbi za neko od prvih osam pozicija na tabeli.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,45)
