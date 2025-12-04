Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

04. 12. 2025. u 08:12

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Četvrtak

19.00 Crvena zvezda - Čukarički 1 (1,20)

20.00 Vitese - De Grafšap |1+&2+ (1,30)
20.00 Olvejz redi - Aurora |1+&3+ (1,31)

Ukupna kvota: 2,04

Zvezda se pobedom vraća na prvo mesto, očekujemo da je rutinski ostvari.

Pored toga predlažemo golove u Holandiji i Boliviji, ovo su ekipe koje igraju otvoreno, na gol više i zbog toga tipujemo veliki broj pogodaka.

