LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Četvrtak
19.00 Crvena zvezda - Čukarički 1 (1,20)
20.00 Olvejz redi - Aurora |1+&3+ (1,31)
Ukupna kvota: 2,04
Zvezda se pobedom vraća na prvo mesto, očekujemo da je rutinski ostvari.
Pored toga predlažemo golove u Holandiji i Boliviji, ovo su ekipe koje igraju otvoreno, na gol više i zbog toga tipujemo veliki broj pogodaka.
