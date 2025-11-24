RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"

MANČČESTER junajted i Everton zatvaraju 12. kolo Premijer lige u meču u kojem Ruben Amorim traži nastavak uzleta „crvenih đavola“, dok Dejvid Mojes i njegove "karamele" jure retku pobedu na „Old Trafordu“ (21.00).

FOTO: Tanjug/AP

Posle neslavnog septembra, Mančester junajted pod vođstvom Rubena Amorima izgleda kao tim koji konačno pronalazi ritam. Porast samopouzdanja vidljiv je u poslednjih pet premijerligaških mečeva gde su upisali 11 od mogućih 15 bodova, a naročito u dva dramatična remija – protiv Notingem foresta i Totenhema – u kojima su oba puta prvo poveli, potom padali, ali ipak nalazili način da izbegnu poraz.

Sa 17 golova na poslednje četiri utakmice, Amorimov tim igra „fudbal bez kočnica“, što ih je i dovelo do pete pozicije pre početka 12. kola.

„Old traford“ je trenutno ogroman adut – Junajted je u seriji od četiri uzastopne pobede kod kuće, a večeras čak može da ispiše istoriju: postati prvi tim u Premijer ligi koji je tri puta zaredom otvorio rezultat, pa ispustio prednost, ali ipak izbegao poraz.

Everton, s druge strane, dolazi ohrabren pobedom nad Fulamom i borbenim remijem protiv Sanderlenda. Mojesov tim je slab na gostovanjima – svega četiri osvojena boda – ali napadačka linija deluje sve opasnije, a odbrana, iako nestabilna, pokazuje znake života.

Ipak, „karamele“ dobro pamte težak decembar 2024. i poraz 4:0 upravo na ovom stadionu.

Generalno, Poslednja pobeda na „Old trafordu“ stigla je pre više od decenije – 2013, kada je Mojes vodio Junajted.

Što se tiče zdravstvenih problema, Amorim ima nove muke. Benjamin Šeško je povređen, Megvajer i Martines su i dalje van stroja, dok je Matjeus Kunja neizvestan. To znači da bi ofanzivni trio mogli da čine Amad Dialo, zaboravljeni Džošua Zirkze ili ponovo Mejson Maunt, kao i najopasniji igrač "crvenih đavola" ove sezone – Brajan Mbeumo.

Mojes takođe ima tri izostanka, Rol, Pateron i Bretvajt koji je najbolji defanzivac ekipe. Ključ ekipe je Džek Griliš koji konačno igra sa više slobode, mada je neverovatno da poslednjih 19 šansi koje je stvorio nije pretvoreno u gol.

Mančester je raspoložen, a Everton konstantno prima golove na gostovanjima, tako da verujemo da verujemo da će domaćin u više navrata pronaći put do mreže Pikforda.

Za hrabrije bi dodali kec uz veliki broj golova, jer bi ubedljivom pobedom Junajted mogao da pretekne četvrtoplasiranu Vilu koja mu beži tri boda i ima bolju gol-razliku (+4 naspram +1) i tako zauzme mesto koje vodi u Ligu šampiona.

TIP ZA HRABRIJE: 1&4+ (kvota 4,95)

