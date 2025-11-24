LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Ponedeljak 17.00 Al Duhail - Al Itihad X2 (1,37)



21.00 Mančester junajted - Everton 1X&0-4 (1,45) 20.45 Sasuolo - Piza 1X (1,29)21.00 Mančester junajted - Everton 1X&0-4 (1,45) Ukupna kvota: 2,56

Al Itihad je bolji od Al Duhaila, ali nije u najboljoj formi i zbog toga nešto opreznije tipujemo duplu šansu koja se dobro naplaćuje.

Sasuolo je više pokazao od Pize ove sezone, oboje su novajlije u ligi i deluje da domaćin ima kvalitetniji tim što očekujemo da pokaže.

Mančester diže formu, želi da napadne top četiri i mora upisati pozitivan rezultat protiv Evertona kako bi napravio iskorak na tabeli.

