Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

В.М.

24. 11. 2025. u 08:45

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Ponedeljak

17.00 Al Duhail - Al Itihad X2 (1,37)

20.45 Sasuolo - Piza 1X (1,29)
21.00 Mančester junajted - Everton 1X&0-4 (1,45)

Ukupna kvota: 2,56

Al Itihad je bolji od Al Duhaila, ali nije u najboljoj formi i zbog toga nešto opreznije tipujemo duplu šansu koja se dobro naplaćuje.

Sasuolo je više pokazao od Pize ove sezone, oboje su novajlije u ligi i deluje da domaćin ima kvalitetniji tim što očekujemo da pokaže.

Mančester diže formu, želi da napadne top četiri i mora upisati pozitivan rezultat protiv Evertona kako bi napravio iskorak na tabeli.

