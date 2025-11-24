NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl iz liga petica.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Ponedeljak 18.30 Torino - Komo X2 (1,35)



21.00 Espanjol - Sevilja 1X&0-3 (1,67) 21.00 Mančester junajted - Everton 1 (1,80)21.00 Espanjol - Sevilja 1X&0-3 (1,67) Ukupna kvota: 4,06

Komo igra veoma dobro ove sezone, konstantan je, beleži pozitivne rezultate i još jedan takav očekujemo da upiše na "Olimpijskom stadionu" u Torinu.

Mančester ima lepu priliku da se približi vrhu tabele i tako iskoristiti kikseve timova sa kojima se bori za mesta koja vode u Evropi.

Sevilja ima probleme sa izostancima, a i forma uoči reprezentativne pauze joj nije bila sjajna i ne verujemo da može slaviti na neugodnom gostovanju u Kataloniji.

