NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
15.30 RB Lajcpig - Verder Bremen 1 (1,47)
21.00 Elče - Real Madrid 2 (1,40)
Ukupna kvota: 4,25
Lajpcig igra veoma dobro ove sezone, konkuriše za Ligu šampiona, perfektan je na svom terenu i verujemo da može savladati Verder koji igra daleko bolje na svom terenu nego u gostima.
Vreme je da Inter prekine post protiv večitog rivala, nije savladao nijednom Milan prošle sezone i smatramo da je došao red da se taj niz prekine.
Nakon jučerašnjeg trijumfa Barselone, Real bi trebao odgovoriti rutinskim trijufom nad Elčeom.
