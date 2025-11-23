NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja 15.30 RB Lajcpig - Verder Bremen 1 (1,47)



21.00 Elče - Real Madrid 2 (1,40) 20.45 Inter - Milan 1 (2,05)21.00 Elče - Real Madrid 2 (1,40) Ukupna kvota: 4,25

Lajpcig igra veoma dobro ove sezone, konkuriše za Ligu šampiona, perfektan je na svom terenu i verujemo da može savladati Verder koji igra daleko bolje na svom terenu nego u gostima.

Vreme je da Inter prekine post protiv večitog rivala, nije savladao nijednom Milan prošle sezone i smatramo da je došao red da se taj niz prekine.

Nakon jučerašnjeg trijumfa Barselone, Real bi trebao odgovoriti rutinskim trijufom nad Elčeom.

