DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali "pevci" će imati šta da kažu na "Emirejtsu"
DANAŠNjI program Premijer lige zatvoriće 198. izdanje čuvenog "Derbija Severnog Londona" u kojem će Totenhem pokušati da po prvi put savlada Arsenal od 2022. godine i tako uspori napad na titulu večitog rivala.
Arsenal u derbi ulazi kao lider Premijer lige, ekipa koja je na "Emirejtsu" primila samo jedan gol tokom cele sezone – statistika koja dovoljno govori o uigranosti Artetine poslednje linije, ali i o tome koliko je svako gostovanje u severnom Londonu trenutno mučno iskustvo.
Ipak, crveno-beli su poslednji meč pred pauzu odigrali ispod očekivanja: novajlija Sanderland uspeo je da prekine njihov fantastičan niz od 812 minuta bez primljenog gola, a gol u nadoknadi ih je koštao dva velika boda.
Uz to, Arsenal u derbi ulazi kadrovski oslabljen. Najteži udarac je povreda Gabrijela Magalgaeša, koji bi mogao da propusti ostatak godine. Kalofiori takođe nije spreman, a potencijalo bi mogli odsustvovati Đekereš, Odegard, Haverc, Madueke i Martineli.
Šansa više za goste, ali i pritisak više na domaće navijače koji znaju da ih uskoro čekaju opasne utakmice protiv Bajerna i Čelsija.
Totenhem sa druge strane igra jednu od najboljih sezona na gostovanjima – 13 od mogućih 15 bodova dovoljno govore da Frankova ekipa uživa u udaljavanju od svoje publika, koliko god to zvučalo neobično.
Protiv Mančester junajteda su izgubili bod u poslednjim sekundama, ali su generalno pokazali zrelost, uprkos porazima i nestabilnoj formi u nekim mečevima.
Dobra vest za Sparse je da su na raspolaganju Franku ponovo Sar, Bergval i Kolo Muani, ali povrede i dalje dosta muče goste koji su bez Medisona, Solankea, Kuluševskog i Dragušina.
Ipak, ostaje veliki težak teret – ovo je prvi severnolondonski derbi od 2014. u koji Totenhem ulazi bez Kejna i Sona, dvojca koji su pokrivali skoro trećinu golova protiv Arsenala u poslednjoj deceniji i biće zanimljivo videti ko će ih odmeniti, pogotovo jer navala "pevaca" deluje kao ubedljivo najslabiji deo tima.
Istorija poslednjih godina takođe ide na stranu domaćina: Arsenal je dobio pet od šest prethodnih derbija, uključujući i poslednja tri, pa sada juri četvrti uzastopni trijumf – nešto što nikada nisu uspeli u eri Premijer lige.
Generalno gledano, Totenhem je poslednji put savladao večitog rivala 2022. godine, ali to je uradio pred svojim navijačima, dok je sa "Emirejtsa" čitav plen zadnji put odneo davne 2018. godine u meč EFL kupa.
Što se tiče predloga, biramo iznenađenje, igramo protiv bukmejkera i predlažemo duplu šansu na Totenhem. Arsenal je opušten nakon jučerašnjeg poraza Sitija, ima ozbiljnih problema sa izostancima na šta nije navikao i mogao bi imati ozbiljnih problema sa probijanjem odbrana "pevaca" koja je među boljima u ligi, što i ne čudi s obzirom da je predvode dva vrhunska štopera, Romero i Van de Ven.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: X2 (kvota 2,86)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
23. 11. 2025. u 07:00
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)