DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali "pevci" će imati šta da kažu na "Emirejtsu"

DANAŠNjI program Premijer lige zatvoriće 198. izdanje čuvenog "Derbija Severnog Londona" u kojem će Totenhem pokušati da po prvi put savlada Arsenal od 2022. godine i tako uspori napad na titulu večitog rivala.

Foto Profimedia

Arsenal u derbi ulazi kao lider Premijer lige, ekipa koja je na "Emirejtsu" primila samo jedan gol tokom cele sezone – statistika koja dovoljno govori o uigranosti Artetine poslednje linije, ali i o tome koliko je svako gostovanje u severnom Londonu trenutno mučno iskustvo.

Ipak, crveno-beli su poslednji meč pred pauzu odigrali ispod očekivanja: novajlija Sanderland uspeo je da prekine njihov fantastičan niz od 812 minuta bez primljenog gola, a gol u nadoknadi ih je koštao dva velika boda.

Uz to, Arsenal u derbi ulazi kadrovski oslabljen. Najteži udarac je povreda Gabrijela Magalgaeša, koji bi mogao da propusti ostatak godine. Kalofiori takođe nije spreman, a potencijalo bi mogli odsustvovati Đekereš, Odegard, Haverc, Madueke i Martineli.

Šansa više za goste, ali i pritisak više na domaće navijače koji znaju da ih uskoro čekaju opasne utakmice protiv Bajerna i Čelsija.

Totenhem sa druge strane igra jednu od najboljih sezona na gostovanjima – 13 od mogućih 15 bodova dovoljno govore da Frankova ekipa uživa u udaljavanju od svoje publika, koliko god to zvučalo neobično.

Protiv Mančester junajteda su izgubili bod u poslednjim sekundama, ali su generalno pokazali zrelost, uprkos porazima i nestabilnoj formi u nekim mečevima.

Dobra vest za Sparse je da su na raspolaganju Franku ponovo Sar, Bergval i Kolo Muani, ali povrede i dalje dosta muče goste koji su bez Medisona, Solankea, Kuluševskog i Dragušina.

Ipak, ostaje veliki težak teret – ovo je prvi severnolondonski derbi od 2014. u koji Totenhem ulazi bez Kejna i Sona, dvojca koji su pokrivali skoro trećinu golova protiv Arsenala u poslednjoj deceniji i biće zanimljivo videti ko će ih odmeniti, pogotovo jer navala "pevaca" deluje kao ubedljivo najslabiji deo tima.

Istorija poslednjih godina takođe ide na stranu domaćina: Arsenal je dobio pet od šest prethodnih derbija, uključujući i poslednja tri, pa sada juri četvrti uzastopni trijumf – nešto što nikada nisu uspeli u eri Premijer lige.

Generalno gledano, Totenhem je poslednji put savladao večitog rivala 2022. godine, ali to je uradio pred svojim navijačima, dok je sa "Emirejtsa" čitav plen zadnji put odneo davne 2018. godine u meč EFL kupa.

Što se tiče predloga, biramo iznenađenje, igramo protiv bukmejkera i predlažemo duplu šansu na Totenhem. Arsenal je opušten nakon jučerašnjeg poraza Sitija, ima ozbiljnih problema sa izostancima na šta nije navikao i mogao bi imati ozbiljnih problema sa probijanjem odbrana "pevaca" koja je među boljima u ligi, što i ne čudi s obzirom da je predvode dva vrhunska štopera, Romero i Van de Ven.

