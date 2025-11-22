TITULA SE NE OSVAJA U NOVEMBRU: Pobeda na "Sent DŽejmsisu" bi mnogo značila probuđenom Sitiju koji je sve bliži vodećem Arsenalu

MANČESTER siti želi da smanji zaostatak za "tobdžijama" na samo jedan bod, a prepreka na tom putu biće Njukasl koji će ga dočekati na "Sent Džejmsis parku" gde tradicionalno igra znatno bolje nego na strani (18.30).

FOTO: Tanjug/AP

Mančester siti stiže na „Sent Džejms Park“ u trenutku kada se polako vraća u šampionski ritam, dok je Njukasl u seriji problema koja ih je spustila opasno blizu zone ispadanja.

Iako su „svrake“ prošle sezone izborile plasman u vrh i Ligu šampiona, ova kampanja je donela mnogo više borbe nego uspeha — samo tri pobede iz 11 kola i trenutna 14. pozicija jasno govore gde se ekipa Edija Haua trenutno nalazi.

Ipak, na domaćem terenu je uvek neugodan protivnik i izgleda znatno bolje nego na strani. Pet uzastopnih trijumfa na „Sent Džejmsisu“ ulivaju nadu da mogu da zakomplikuju posao favoritu, ali istorija duela govori drastično drugačije: samo jedna pobeda „crno-belih“ u poslednjih 35 premijerligaških okršaja sa Sitijem.

Takođe, Hau nikada u karijeri nije pobedio „građane“ u Premijer ligi, što jasno oslikava koliko ih težak zadatak očekuje.

Siti je posle lošijeg starta sezone uhvatio priključak — 11 pobeda u poslednjih 14 mečeva svih takmičenja deluje kao poruka svim rivalima, posebno posle ubedljivih 3:0 protiv Liverpula pred reprezentativnu pauzu.

Momci Pepa Gvardiole sada su drugi na tabeli i čekaju kiks Arsenala koji im beži četiri boda, ali su svesni da moraju da poprave učinak u gostima, gde imaju samo dve pobede iz pet utakmica.

Gosti su i dalje bez Kovačića, dok Rodri još nije u potpunosti spreman, ali je mladi Niko Gonsales zadivio neverovatnom zrelošću u sredini terena. U napadu se sve vrti oko Erlinga Holanda, koji juri svoj 100. gol u Premijer ligi. Napred će mu ponoći Foden, Šerki i raspoloženi Doku, što dovoljno govori o napadčkom potencijalu čete sa "Etihada"

Što se tiče zdravstvenog bilansa, Njukasl ima problema sa izostancima — Dan Burn je suspendovan, nema Vise, a pod velikim znakom pitanja su Entoni Gordon i Tino Livramento, dva vrlo bitna šrafa u ekipi Edija Haua.

Sve indicira na to da bi Siti trebao slaviti na "Sent Džejmsis parku", ali poznato je kako Njukasl igra kod kuće, a ni odbrana gostiju ne izgleda impresivno ove sezone i zbog toga predlažemo golove koji se naplaćuju veoma dobrom kvotom.

