NA "OTVARANJU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

Povratak na Kamp Nou nije samo nova utakmica – to je simbol novog početka. Barselona prvi put posle 909 dana igra na svom legendarnom stadionu, koji je i dalje u rekonstrukciji, pa će „komšije“ moći da bodre klub sa tek 45.000 mesta.

Tim Hansija Flika dočekuje praznik fudbala u drugom mestu na tabeli – 28 bodova, tri manje od Real Madrida. Iako su ofanzivno najubojitiji tim Primere sa 32 pogotka na svom saldu, problem leži u odbrani, čak 15 primljenih golova i neverovatna serija od 10 mečeva bez sačuvane mreže.

Ipak, Barsa deluje sve bolje. Pobedila je na četiri od poslednjih pet mečeva, a u prošlom kolu je odigrali spektakl na "Balaidosu" protiv Selte gde je slavila rezultatom 4:2.

Što se tiče zdravstvenog bilansa, Rafinja se oporavlja, Levandovski i Olmo su spremni,a mladi Pau Kubarsi, Gavrija i Kasado nastavljaju da dobijaju sve veću ulogu.

Sa drge strane, Atletik Bilbao je trenutno sedmi su na tabeli sa 17 sakupljenih bodova, ali uz veoma promenljivu formu. Tim Ernesta Valverdea je prekinuo niz od tri poraza pobedom nad Ovijedom 1:0, mada i dalje deluje nestabilno.

U poslednjih pet mečeva dali su samo šest golova i samo su jedanput uspeli sačuvaju svoju mrežu, upravo protiv Ovijeda kojem je u prvom poluvremenu poništen gol intervencijom VAR-a.

Bitna informacija je i to da gostu putuju bez navijača. Barselona je zbog bezbednosnih razloga odbila dolazak gostujućih fanova, što je veliki minus za Baskijce koji imaju jedne od boljih navijača u La ligi.

Sem toga, na strani Barse je i skoriji istorijat međusobnih duela. Vezala je tri trijumfa nad Bilbaom, a vredi napomenuti i to da je na poslednjih deset obračuna ovih timova baskijski velikan slavio samo dva puta i to u oba navrata posle produžetaka u Kupu kralja.

Mi očekujemo jednu zanimljivu utakmicu, Barsa jeste favorit, ali njena odbrana je veoma ranjiva i Bilbao to može iskoristiti preko braće Vilijams, tako da tipujemo golove koji su redovna pojava na utakmicama Katalonaca ove sezone.

