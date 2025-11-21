Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

21. 11. 2025. u 09:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево нових типова за голеаде у првом полувремену

Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi u nizu, možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Petak

15.45 Plzen U19 - Češke Budejovice U19 |2+ (1,85)

18.00 Pisek - Bohemijans 1905 B |2+ (2,15)

Ukupna kvota: 3,98

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKE OD NJIH SIGURNO ZNATE: 9 turskih mudrosti o životu

NEKE OD NjIH SIGURNO ZNATE: 9 turskih mudrosti o životu