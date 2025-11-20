JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
18.45 Tvente (Ž) - Atletiko Madrid (Ž) |2+ (2,25)
Ukupna kvota: 4,39
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
