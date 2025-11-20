VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Četvrtak
14.30 Pakhtakor Taškent - Nasaf X-1 (4,85)
21.00 Čelsi - Barselona Ž 2&NG (3,30)
Ukupna kvota: 49,61
