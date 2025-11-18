Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

18. 11. 2025. u 11:20

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

TANJUG/AP

Utorak

15.00 Lesoto - Malavi X (2,55)

17.30 S. Arabija - Alžir X (3,00)
18.00 Farska O. - Kazahstan X (3,00)

Ukupna kvota: 22,95

