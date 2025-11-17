Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

17. 11. 2025. u 09:39

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

17.30 Spartak Kostroma - Rodina Moskva X (2,77)

20.30 Pergoleteze - Đana Erminio X (2,90)
21.00 Barakas - Hurakan X (2,57)

Ukupna kvota: 20,64

