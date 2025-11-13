Tip fudbal

TIP PREDLAŽE ZA ČETVRTAK: Kiše golova u okršaju Kameruna i DR Konga

Žarko Urošević

13. 11. 2025. u 10:10

* Klinci Islanda bolji od vršnjaka Luksemburga

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

17.00: UAE - Irak  NG  (1.65)

17.00: Nigerija - Gabon  1   (1.95)

18.00: Azerbejdžan - Island  2-3  (2.10)

18.00: Litvanija - Izrael  GG  (1.90)

19.30: Luksemburg U21 - Island U21  2  (1.90)

20.00: KAMERUN - DR KONGO   GG&3+  (3.00)

20.45: Andora - Albanija  0-2  (1.85)

20.45: R. Irska - Portugalija  GG  (1.80)

20.45: Engleska - Srbija   3+  (1.65)

