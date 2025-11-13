TIP PREDLAŽE ZA ČETVRTAK: Kiše golova u okršaju Kameruna i DR Konga
* Klinci Islanda bolji od vršnjaka Luksemburga
NAŠ PREDLOG
17.00: UAE - Irak NG (1.65)
17.00: Nigerija - Gabon 1 (1.95)
18.00: Azerbejdžan - Island 2-3 (2.10)
18.00: Litvanija - Izrael GG (1.90)
19.30: Luksemburg U21 - Island U21 2 (1.90)
20.00: KAMERUN - DR KONGO GG&3+ (3.00)
20.45: Andora - Albanija 0-2 (1.85)
20.45: R. Irska - Portugalija GG (1.80)
20.45: Engleska - Srbija 3+ (1.65)
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
13. 11. 2025. u 07:30
UŽIVAJTE! Evo kako je Jokić brojao do 55 protiv Klipersa (VIDEO)
13. 11. 2025. u 09:02
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
13. 11. 2025. u 10:00
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:40
GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.
13. 11. 2025. u 15:17
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.
13. 11. 2025. u 12:04
Komentari (0)