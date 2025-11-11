Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

11. 11. 2025. u 11:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

Foto Profimedia

Utorak

20.00 MK Dons - Svindon taun |1-3&||1-3 (1,78)

20.00 Salford - Vulverhempton U21 |2+ (2,07)
20.45 Akrington - Lids U21 |1-3&||1-3 (1,72)

Ukupna kvota: 6,34

