JURIMO TREĆI U NIZU: Ovo su naši predlozi - Tipov tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa i juče vam je preporučila tiket za koji se ispostavilo da je bio dobitni.
Jučerašnji dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
14.00 Konkordija - Hermanštat 2 (2,00)
20.00 Sparta - Groningen 1 (2,25)
Ukupna kvota: 6,34
BONUS VIDEO
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za sredu
29. 10. 2025. u 07:45
NOVA ŠANSA ZA VLAHOVIĆA! Smena trenera otvara vrata startne postave sjajnom Srbinu
29. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BURA NA MARAKANI! Posle dva neuspeha stranac zatražio da ode, Zvezda ga ODMAH pustila iz kluba!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
29. 10. 2025. u 18:12
BATLER NIJE MOGAO DA VERUJE GDE JE DOŠAO! NBA pojačanje Zvezde dan posle prve utakmice crveno-belih na kojoj je bio
Novi košarkaš Crvene zvezde Džered Batler izjavio da "crveno-beli" imaju sjajan tim i dodao da je izabrao da nastavi igračku karijeru u beogradskom klubu zbog trenera Saše Obradovića i navijača. A oni su ga raspametili u utorak uveče, na utakmici sa Asvelom, kojoj je i doskorašnji NBA igrač, a najnovije pojačanje crveno-belih, prisustvovao.
29. 10. 2025. u 17:18
Komentari (0)