JURIMO TREĆI U NIZU: Ovo su naši predlozi - Tipov tiket za četvrtak

В.М.

30. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa i juče vam je preporučila tiket za koji se ispostavilo da je bio dobitni.

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

14.00 Konkordija - Hermanštat 2 (2,00)

17.45 Midtjiland - Silkeborg 1 (1,41)
20.00 Sparta - Groningen 1 (2,25)

Ukupna kvota: 6,34

