NAŠI PREDLOZI: "Tipov" tiket za subotu

25. 10. 2025. u 10:07

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila tri "dvojke".

16.00 Mos - Olesund (1,69)

16.00 Kelti harts - Ist Fajv 2 (1,80)
16.00 Hod - Stabek (1,83)

Ukupna kvota: 5,56

