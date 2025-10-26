Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: „Šetnja“ Bešiktaša do tri boda

Žarko Urošević

26. 10. 2025. u 12:30

* U Antaliji mreže pod ključem

Foto: Profimedia

NEDELjA, 

ANTALIJA – BAŠAKŠEHIR 0-2

Galatasaraj – Goztepe 1

G` birligi – Konja 1X

KASIMPAŠA – BEŠIKTAŠ 2

PONEDELjAK, 

Gaziantep – Fenerbahče 2

Samsun – Rize 1

Antalija i Bašakšehir su vezali po tri poraza, u njihovom međusobnom duelu ne bi trebalo da budu više od dva gola.

Kao fiks se izdvaja i dvojka na Bešiktaš, koji u gradskom okršaju Istanbula gostuje mnogo slabijoj Kasimpaši, i mogao bi da se prošeta do trijumfa.

