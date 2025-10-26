TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: „Šetnja“ Bešiktaša do tri boda
* U Antaliji mreže pod ključem
NEDELjA,
ANTALIJA – BAŠAKŠEHIR 0-2
Galatasaraj – Goztepe 1
G` birligi – Konja 1X
KASIMPAŠA – BEŠIKTAŠ 2
PONEDELjAK,
Gaziantep – Fenerbahče 2
Samsun – Rize 1
Antalija i Bašakšehir su vezali po tri poraza, u njihovom međusobnom duelu ne bi trebalo da budu više od dva gola.
Kao fiks se izdvaja i dvojka na Bešiktaš, koji u gradskom okršaju Istanbula gostuje mnogo slabijoj Kasimpaši, i mogao bi da se prošeta do trijumfa.
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)