PROBLEMI NA SVE STRANE: Monaku nije pomogla ni smena trenera, lista povređenih igrača "pevaca" je sve duža

U trećem kolu grupne faze Lige šampiona na "Stadionu Luj drugi" ekipa Monaka će dočekati Totenhem (21.00).

Foto: Profimedia

Monako ne igra dobro ove sezone i cenu za to platio je Adi Hiter koji je dobio otkaz, a na njegovo mesto doveden je Sebastijen Pokonjoli koji za cilj ima da konsoliduje ekipu.

Svoj debi imao je pre par dana protiv Anžea sa kojima su "kneževi" remizirali rezultatom 1:1 i jasno je da mu predstoji težak zadatak.

Što se tiče Lige šampiona, Monako je otvorio porazom od Briža (1:4), dok je nakon toga remizirao sa Mančester sitijem (2:2), tako da su mu bodovi predko potrebni.

Sa druge strane, Totenhem je ima odličan uvodni deo sezone, beležio je dobre rezultate, ali nakon pauze je poražen od Aston vile koja je pokazala da su "pevci" ranjivi.

Neigranje Romera na tom susretu je bilo veliki minus, a deluje da ni danas neće biti kapitena ekipe kojeg muči povreda mišića koju je zaradio tokom reprezentativne pauze.

Romero je samo jedan od brojnih na listi povređenih gde se pridružio Solankeu, Kuluševskom, Medisonu, Udogiju, Bisumi...

Frank će morati da pronađe način da se snađe bez svog odbrambenog stuba kojeg će odmeniti Danso što zanimljivo daje Totenhemovom napadu novu dimenziju jer austrijski reprezentativac sjajno izvodi aute i šalje veoma oštre centaršuteve rukom u kazneni prostor rivala.

Ako pogledamo nastupe u Ligi šampiona, Totenhem je u uvodna dva kola osvojio četiri boda, ali nije impresionirao nastupima u pobedi nad Viljarealom (1:0), odnosno remijem sa Bode glimtom (2:2).

Neugodno je prognozirati ovaj meč, ali mi smo se odlučili za golove koji su česta pojava na mečevima Monaka, a i povreda Romera je dosta osakatila zadnju liniju Totenhema što se i videlo protiv Aston vile.

NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1,88)

