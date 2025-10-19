Tip fudbal

I OVO SMO POGODILI! Evo novih utakmica na kojima će se mreže "sigurno" tresti

В.М.

19. 10. 2025. u 08:30

SJAJNI su naši tipsteri bili ove subote.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево нових утакмица на којима ће се мреже сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

3+ TIKET ZA NEDELjU

15.30 Frajburg - Ajntraht Frankfurt UG 3+ (1,60)

16.15 Selta Vigo - Real Sosijedad UG 3+ (1,97)
16.45 Herakles - Fejenord 3+ (1,45)

 Ukupna kvota: 4,57

 

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju