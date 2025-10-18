3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

BAJERN Minhen i Borusija Dortmund sudaraju se u subotu uveče na „Alijanc areni“ (18.30) u duelu koji bi mogao da odredi ton čitave sezone u Bundesligi. Aktuelni šampion deluje nezaustavljivo, ali "crno-žuti" iz Dortmunda dolaze sa nadom da mogu da zaustave perfektan niz Bavaraca i ponovo unesu neizvesnost u trku za titulu.