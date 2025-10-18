Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

18. 10. 2025. u 09:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.30 Majnc - Bajer Leverkuzen UG 3+ (1,77)

15.30 Lajcpig - Hamburg UG 3+ (1,40)
16.15 Barselona - Đirona UG 3+ (1,30)
18.45 PSV - G.A. Igls UG 3+ (1,25)

 Ukupna kvota: 4,02

 

