MILOŠ STANIMIROVIĆ: Levadijakos nastavlja da leti

Žarko Urošević

17. 10. 2025. u 10:32

* Menadžer iz Atine, analizira grčko prvenstvo

Ilustracija

LARISA – OLIMPIJAKOS 2, 0-3

Larisa nije uspela da izdrži nalete Volosa (2:5), što je upravi bio okidač da smeni trenera. Međutim, čeka je novi poraz, sada od Olimpijakosa.

FIKS ATROMITOS – LEVADIJAKOS 2, 3+

Levadijakos nije slučajno četvrti. Na terenu Atromitosa, ne bi smeo da prestane pruža dopadljive i efikasne partije. Trebalo da slavi, uz tri plus.

PANETOLIKOS – OFI 1X

Panetolikos bi trebalo da se probudi posle dva vezana poraza. Neće izgubiti od Ofija.

ASTERAS – KIFISIJA 12

Kifisija ima mlad i poletan tim, koji za svakog protivnika iz lige predstavlja opasnost, mač sa dve oštrice.

FIKS VOLOS – PANSERAIKOS 1

Fudbalski dvoboj trenera iz Španije i Italije, koji predvode Volos i Panseraikos, očekujem da se završi dobro po domaćina.

ARIS – PANATINAIKOS 2

Od gosotvanja Arisu, Panatinaikos bi morao da deluje znatno bolje i agresivnije, jer je u dosadašnjem delu sezone sebi dozvolio previše kikseva.

AEK – PAOK X-1

PAOK ima iskusan tim, koji nalete znatno mlađeg i poletnijeg AEK može da zaustavi samo do poluvremena. Predlažem iz iksa u jedan.

Pauza u prvenstvu fudbalskoj porodici Petrakis (obojica treneri) ništa dobrog nije donela. Oca Janisa, sačekao je otkaz u Panetolikosu posle „šestice“ na gostovanju Levadijakosu. Ništa bolje nije prošao ni njegov sin Jorgos, koji je posle debakla od Volosa na svom terenu (2:5), otpušten u Larisi.

