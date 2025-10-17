MILOŠ STANIMIROVIĆ: Levadijakos nastavlja da leti
* Menadžer iz Atine, analizira grčko prvenstvo
LARISA – OLIMPIJAKOS 2, 0-3
Larisa nije uspela da izdrži nalete Volosa (2:5), što je upravi bio okidač da smeni trenera. Međutim, čeka je novi poraz, sada od Olimpijakosa.
FIKS ATROMITOS – LEVADIJAKOS 2, 3+
Levadijakos nije slučajno četvrti. Na terenu Atromitosa, ne bi smeo da prestane pruža dopadljive i efikasne partije. Trebalo da slavi, uz tri plus.
PANETOLIKOS – OFI 1X
Panetolikos bi trebalo da se probudi posle dva vezana poraza. Neće izgubiti od Ofija.
ASTERAS – KIFISIJA 12
Kifisija ima mlad i poletan tim, koji za svakog protivnika iz lige predstavlja opasnost, mač sa dve oštrice.
FIKS VOLOS – PANSERAIKOS 1
Fudbalski dvoboj trenera iz Španije i Italije, koji predvode Volos i Panseraikos, očekujem da se završi dobro po domaćina.
ARIS – PANATINAIKOS 2
Od gosotvanja Arisu, Panatinaikos bi morao da deluje znatno bolje i agresivnije, jer je u dosadašnjem delu sezone sebi dozvolio previše kikseva.
AEK – PAOK X-1
PAOK ima iskusan tim, koji nalete znatno mlađeg i poletnijeg AEK može da zaustavi samo do poluvremena. Predlažem iz iksa u jedan.
Tip +
Pauza u prvenstvu fudbalskoj porodici Petrakis (obojica treneri) ništa dobrog nije donela. Oca Janisa, sačekao je otkaz u Panetolikosu posle „šestice“ na gostovanju Levadijakosu. Ništa bolje nije prošao ni njegov sin Jorgos, koji je posle debakla od Volosa na svom terenu (2:5), otpušten u Larisi.
