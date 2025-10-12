Tip fudbal

ŠKOTI OSLUŠKUJU REZULTAT IZ KOPENHAGENA: Belorusija nije rival koga treba da se plaši "tartan armija"

Olja Mrkić

12. 10. 2025. u 11:43

TAČNO na sredini kvalifikacija za SP 2026 u grupi C samo jedna stvar je jasna - Belorusija će biti poslednja.

ШКОТИ ОСЛУШКУЈУ РЕЗУЛТАТ ИЗ КОПЕНХАГЕНА: Белорусија није ривал кога треба да се плаши тартан армија

FOTO: AP/Tanjug

Današnji rival ove reprezentacije je Škotska, koja trenutno deli prvo mesto sa Danskom. "Tartan armija" se nada da će uz pobedu nad autsajderom u prilog ići i rezultat derbija grupe u kome Danci dočekuju Grke.

Škotima bi odgovaralo da tu izabranici našeg Ivana Jovanovića ne izgube, a s obzirom da Danci do kraja kvalifikacija igraju sa Belorusijom, možda bi i pobeda Grka bila bolji ishod nego remi.

Ali, pre svega toga treba pobediti Belorusiju, što ne bi trebalo da predstavlja prolem izabranicima Stiva Klarka jer su pre nešto više od mesec dana to već uspeli i to na ZTE Areni u Budimpešti gde su Belorusi prinuđeni da igraju zbog sumanute odluke UEFA da ne mogu biti domaćini u svojoj otadžbini.

Škoti su veliki favoriti i verujemo da će na svom terenu biti još ubedljiviji nego u Mađarskoj.

Naš tip: 1&D3+ (kvota 1,90)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
Panorama

0 0

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera