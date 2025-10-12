ŠKOTI OSLUŠKUJU REZULTAT IZ KOPENHAGENA: Belorusija nije rival koga treba da se plaši "tartan armija"

TAČNO na sredini kvalifikacija za SP 2026 u grupi C samo jedna stvar je jasna - Belorusija će biti poslednja.

FOTO: AP/Tanjug

Današnji rival ove reprezentacije je Škotska, koja trenutno deli prvo mesto sa Danskom. "Tartan armija" se nada da će uz pobedu nad autsajderom u prilog ići i rezultat derbija grupe u kome Danci dočekuju Grke.

Škotima bi odgovaralo da tu izabranici našeg Ivana Jovanovića ne izgube, a s obzirom da Danci do kraja kvalifikacija igraju sa Belorusijom, možda bi i pobeda Grka bila bolji ishod nego remi.

Ali, pre svega toga treba pobediti Belorusiju, što ne bi trebalo da predstavlja prolem izabranicima Stiva Klarka jer su pre nešto više od mesec dana to već uspeli i to na ZTE Areni u Budimpešti gde su Belorusi prinuđeni da igraju zbog sumanute odluke UEFA da ne mogu biti domaćini u svojoj otadžbini.

Škoti su veliki favoriti i verujemo da će na svom terenu biti još ubedljiviji nego u Mađarskoj.

Naš tip: 1&D3+ (kvota 1,90)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta