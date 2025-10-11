PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Subota
16.00 Eksiter - Reding |1-3&||1-3 (1,85)
16.00 Česterfild - Salford |1-3&||1-3 (1,83)
Ukupna kvota: 6,36
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
