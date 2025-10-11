DOMINACIJA SE NASTAVLJA: Portugalci čuvaju perfektan skor protiv slabašnih "momaka u zelenom"

PORTUGAL će ugostiti Irsku na "Hose Alvaldeu" (20.45) u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

FOTO: Tanjug/AP

Portugalci su u nestvarnoj formi i u subotu uveče na stadionu “Žoze Alvalade” dočekuju Irsku s ciljem da upišu treću pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. Ekipa Roberta Martineza deluje moćno, samouvereno i uigrano – osvojila je Ligu nacija u junu, a zatim u septembru rutinski savladala Jermeniju sa 5:0 i teže nego očekivano Mađarsku sa 3:2.

Ukupno osam postignutih golova u dve utakmice jasno govori o ofanzivnoj snazi tima koji već sada deluje kao siguran putnik na Mundijal.

Iako Portugal već ima obezbeđeno mesto u baražu zahvaljujući trijumfu u Ligi nacija, Martinez je istakao da njegov tim “ne igra da bi preživeo, već da bi dominirao”. Napad predvodi večiti kapiten Kristijano Ronaldo, koji je već tri puta tresao mrežu u ovim kvalifikacijama i ima četiri gola u pet dosadašnjih duela protiv Irske.

Uz njega su Bruno Fernandeš i Vitinja, koji svojim kretanjem i pasom prave razliku u veznom redu.

Problemi za domaće dolaze sa bokova, jer su Žoao Kanselo i Žoao Neveš van stroja zbog povreda zadnje lože.

Martinez je u tim naknadno pozvao Nuna Tavareša, dok će Nuno Mendeš gotovo sigurno zauzeti levu stranu, a na desnom beku konkurenciju čine Dalot i Semedo.

Ipak, Portugal je toliko uigran i kvalitetan da teško da će povrede promeniti ishod.

Irska s druge strane prolazi kroz turbulentan period. Posle remija sa Mađarskom (2:2) i poraza od Jermenije (1:2), “Momci u zelenom” imaju samo bod iz dva kola i ozbiljno zaostaju u trci za plasman.

Trener Heimir Halgrimson suočava se i s brojnim izostancima – nema Dohertija, Najta, Smodiša ni Odoude, pa se u tim vraća veteran Šejmus Kolman. Napadač Troj Parot tek se oporavio i biće procenjen pred početak meča.

Irska nikada nije slavila na portugalskom tlu – u šest utakmica ima pet poraza i jedan remi – a i forma na strani zabrinjava: samo dve pobede u poslednjih osam gostovanja i čak četiri utakmice bez postignutog gola.

Portugalci su pak neporaženi kod kuće u 15 mečeva zaredom (13 pobeda), sa čak 42 postignuta gola u tom periodu.

Martinezov tim deluje kao dobro podmazana mašina i sve osim nove ubedljive pobede bilo bi veliko iznenađenje. Ronaldo, i sa 40 godina, i dalje piše istoriju i traži novi rekordni podvig.

