LAK ZADATAK ZA FRANCUZE: "Galski petlovi" nastavljaju dominaciju u kvalifikacijama
REPREZENTACIJA Francuske ugostiće Azerbejdžan na "Parku prinčeva" (20.45) u trećem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Kada je završeno žrebanje za kvalifikacione grupe, jasno je bilo da su Francuzi apsolutni favoriti u grupi "D" što su i pokazali u uvodna dva kola.
Savladali su Ukrajinu i Island, a sada je red došao na Azerbejdžan koji je kvalifikacije otvorio ubedljivim porazom od Islanda (0:5), da bi nakon toga osvojio bod protiv Ukrajinaca (1:1).
Iako domaćini večeras nisu u najjačem sastavu, pre sve nedostaje osvajač zlatne lopte Usman Dembele, igrači koje Didije Dešam ima na raspolaganju su daleko kvalitetniji od gostujućih i očekuje se da rutinski odrade posao.
Za sada Francuzi nisu bili toliko ubedljivi, igraju koliko je potrebno, po dva puta su tresli mrežu protiv Ukrajine i Islanda, pa smo vam mi na osnovu toga uz fiks spremili i zanimljivu kombinaciju golova.
NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,70)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
