Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

10. 10. 2025. u 08:15

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Petak

15.00 Togo - D.R. Kongo X2 (1,30)

18.00 Lesoto - Nigerija 2 (1,10)
20.45 Nemačka - Luksemburg 1&2+ (1,11)
20.45 Belgija - Severna Makedonija 1&2+ (1,33)

Ukupna kvota: 2,11

Danas verujemo favoritima, svim ovim ekipama su potrebne pobede ili bi im dobro došle kako bi se učvrstili na vodećim pozicijama u svojim grupama. Nešto smo oprezniji sa Kongom zbog neugodnog gostovanja, ali i on se grčevito bori za plasman na baraž za međunarodni plej-of i ne bi smeo sebi dozvoliti poraz protiv Toga koji je odavno eliminisan iz kontencije za prolaz dalje.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOG IH NAGRAĐUJE: Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA