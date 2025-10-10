LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
15.00 Togo - D.R. Kongo X2 (1,30)
20.45 Nemačka - Luksemburg 1&2+ (1,11)
20.45 Belgija - Severna Makedonija 1&2+ (1,33)
Ukupna kvota: 2,11
Danas verujemo favoritima, svim ovim ekipama su potrebne pobede ili bi im dobro došle kako bi se učvrstili na vodećim pozicijama u svojim grupama. Nešto smo oprezniji sa Kongom zbog neugodnog gostovanja, ali i on se grčevito bori za plasman na baraž za međunarodni plej-of i ne bi smeo sebi dozvoliti poraz protiv Toga koji je odavno eliminisan iz kontencije za prolaz dalje.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
