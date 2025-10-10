NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
18.00 Lesoto - Nigerija 2&|1+||1+ (1,60)
20.45 Nemačka - Luksemburg 1-1&3+ (1,52)
Ukupna kvota: 6,56
Nigerija se nalazi u ozbiljnom problemu, mogla bi ostati ne samo bez direktnog plasmana na Svetsko prvenstvo, već i baraža za međunarodni plej-of i mora rutinski savladati Lesoto kako bi ostala u trci za prva dva mesta u grupi "C".
Francuska je daleko bolja od Azerbejdžana, zna bez problema da rešava ovakve utakmice kod kuće i očekujemo da to ponovo učini.
Nemačka će napasti Luksembur od prvog minuta, poraz od Slovačke u prvom kolu je dao do znanja "Manšaftu" da ne sme da potcenjuje svoje protivnike i verujemo da će biti makimalno fokusirani na "Pro zero areni" protiv Luksemburžana.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični
09. 10. 2025. u 08:37
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
09. 10. 2025. u 09:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ove četiri utakmice mreže će se "sigurno" tresti
09. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)