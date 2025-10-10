NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Petak 18.00 Lesoto - Nigerija 2&|1+||1+ (1,60)



20.45 Nemačka - Luksemburg 1-1&3+ (1,52) 20.45 Francuska - Azerbejdžan 1&2-5 (1,70)20.45 Nemačka - Luksemburg 1-1&3+ (1,52) Ukupna kvota: 6,56

Nigerija se nalazi u ozbiljnom problemu, mogla bi ostati ne samo bez direktnog plasmana na Svetsko prvenstvo, već i baraža za međunarodni plej-of i mora rutinski savladati Lesoto kako bi ostala u trci za prva dva mesta u grupi "C".

Francuska je daleko bolja od Azerbejdžana, zna bez problema da rešava ovakve utakmice kod kuće i očekujemo da to ponovo učini.

Nemačka će napasti Luksembur od prvog minuta, poraz od Slovačke u prvom kolu je dao do znanja "Manšaftu" da ne sme da potcenjuje svoje protivnike i verujemo da će biti makimalno fokusirani na "Pro zero areni" protiv Luksemburžana.

