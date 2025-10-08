NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Sreda 15.00 Mauricijus - Kamerun 2&2-4 (1,73)



18.00 Komori - Madagaskar X2 (1,55) Ukupna kvota: 5,23

Kamerunu i Gana su potrebne pobede, Kameruncima da bi ostali u životu za plasman na Svetsko prvenstvo, a Gani da bi isto zagarantovala i očekujemo da će ih ostvariti.

Komori i Madagarskar vode veliku bitku za drugo mesto u grupi "I" koje bi moglo da vodi na Svetsko prvenstvo, trenutno bod više imaju gosti i verujemo da će to biti slučaj i nakon večerašnje utakmice.

