NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
15.00 Mauricijus - Kamerun 2&2-4 (1,73)
18.00 Komori - Madagaskar X2 (1,55)
Ukupna kvota: 5,23
Kamerunu i Gana su potrebne pobede, Kameruncima da bi ostali u životu za plasman na Svetsko prvenstvo, a Gani da bi isto zagarantovala i očekujemo da će ih ostvariti.
Komori i Madagarskar vode veliku bitku za drugo mesto u grupi "I" koje bi moglo da vodi na Svetsko prvenstvo, trenutno bod više imaju gosti i verujemo da će to biti slučaj i nakon večerašnje utakmice.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
