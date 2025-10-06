Tip fudbal

PREDLOZI SA SVETSKOG GRAND PRIJA: Verujemo favoritima uz jedno iznenađenje

В.М.

06. 10. 2025. u 12:30

DANAS počinje Svetski grand pri u pikadu, a mi smo vam izdvojili nekoliko predloga iz bogate ponude.

Foto: Profimedia

Ponedeljak

20.00 K. Doubi - K. Menzis 2 (2,70)

20.30 Dž. Vejd - Dž. Kalen 1 (1,35)
21.30 L. Hamfriz - N. Aspinal 1 (1,43)
22.30 S. Banting - N. Springer 1 (1,30)

Ukupna kvota: 6,78

