JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu

U sjajnom ritmu dočekujemo vikend!

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Subota 19.00 Braga - Sporting GG (1.87)



21.00 Atletik Bilbao - Barselona GG&|1+ (1.82) 20.45 Juventus - Piza 1&2-6 (1.57)21.00 Atletik Bilbao - Barselona GG&|1+ (1.82) Ukupna kvota: 5.45

Derbi između Brage i Sportinga bi mogao obilovati golovima, oba tima su napadački veoma dobra i imaju potencijal da postignu veliki broj pogodaka, a gosti moraju napasti pobedu kako bi pojurili Porto, tako da očekujemo nešto otvoreniji meč.

Juve mora savladati Pizu i tako prekinuti seriju loših rezultata.

Barsa igra napadački, na gol više, što odgovara Bilbau koji je poznat kao veoma dobra domaćinska ekipa.

