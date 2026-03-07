JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu
U sjajnom ritmu dočekujemo vikend!
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Subota
19.00 Braga - Sporting GG (1.87)
21.00 Atletik Bilbao - Barselona GG&|1+ (1.82)
Ukupna kvota: 5.45
Derbi između Brage i Sportinga bi mogao obilovati golovima, oba tima su napadački veoma dobra i imaju potencijal da postignu veliki broj pogodaka, a gosti moraju napasti pobedu kako bi pojurili Porto, tako da očekujemo nešto otvoreniji meč.
Juve mora savladati Pizu i tako prekinuti seriju loših rezultata.
Barsa igra napadački, na gol više, što odgovara Bilbau koji je poznat kao veoma dobra domaćinska ekipa.
