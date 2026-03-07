Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu

В.М.

07. 03. 2026. u 07:00

U sjajnom ritmu dočekujemo vikend!

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Subota

19.00 Braga - Sporting GG (1.87)

20.45 Juventus - Piza 1&2-6 (1.57)
21.00 Atletik Bilbao - Barselona GG&|1+ (1.82)

Ukupna kvota: 5.45

Derbi između Brage i Sportinga bi mogao obilovati golovima, oba tima su napadački veoma dobra i imaju potencijal da postignu veliki broj pogodaka, a gosti moraju napasti pobedu kako bi pojurili Porto, tako da očekujemo nešto otvoreniji meč.

Juve mora savladati Pizu i tako prekinuti seriju loših rezultata.

Barsa igra napadački, na gol više, što odgovara Bilbau koji je poznat kao veoma dobra domaćinska ekipa.

