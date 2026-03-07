ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

BARSELONA će u subotu uveče gostovati Atletik Bilbau na stadionu San Mames sa jasnim ciljem – da upiše treću uzastopnu pobedu u La Ligi i napravi još jedan korak ka tituli. Tim Hansija Flika trenutno je lider španskog prvenstva sa bodom više uz odigran meč manje od Real Madrida i ulazi u završnicu sezone kao glavni favorit za šampionski pehar.