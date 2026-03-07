Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Mister Tipster

07. 03. 2026. u 07:04

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

FOTO: AP/Tanjug

Subota

16.30 Almere Siti - Den Hag |2+ (2.13)

21.00 Njukasl - Mančester Siti |2+ (2.28)

Ukupna kvota: 4.86

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEČKO JU JE ZAPREPASTIO: Arina Sabalenka dobila prsten od tri miliona dolara! (FOTO)

DEČKO JU JE ZAPREPASTIO: Arina Sabalenka dobila prsten od tri miliona dolara! (FOTO)