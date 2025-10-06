Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

06. 10. 2025. u 09:20

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

FOTO: A. Ilić

Ponedeljak

15.30 Bran 2 - Notoden |2+ (1,83)

20.00 Kristal palas U21 - Birmingem U21 |2+ (1,80)

Ukupna kvota: 3,29

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!