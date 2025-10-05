Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

05. 10. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

15.00 Njukasl - Notingem D 2-4 (1,72)

15.00 Fiorentina - Roma G 0-1 (1,52)
16.15 Sevilja - Barselona G 2-4 (1,62)
17.30 Brentford - Mančester siti G 2-4 (1,67)

Ukupna kvota: 7,07

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

